Hırsızlar, ünlü yorumcu Tümer Metin'in arabasının farlarını çaldı
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Hırsızlar, ünlü yorumcu Tümer Metin'in arabasının farlarını çaldı

Hırsızlar, ünlü yorumcu Tümer Metin'in arabasının farlarını çaldı
Haberler.com - Haberler | Spor

Futbol kariyerini bitirdikten sonra hayatına televizyon yorumcusu olarak devam eden eski milli futbolcu Tümer Metin'in lüks otomobilinin farlarını, mahalleye dadanan hırsızlık çetesi çaldı. 50 bin TL zarara uğradığını söyleyen Tümer Metin, şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'de futbol oynayan Tümer Metin, bir hırsızlık çetesi tarafından soyuldu. Akşam saatlerinde aracını Ulus'taki evinin önüne park eden Metin, sabah Porsche Panamera marka otomobilinin iki ön farının olmadığını fark etti. Eski futbolcu durumu polise bildirdi. Aynı gerekçeyle karakola başka mağdurlar da başvurmuştu.

KASKOYU ÖĞRENİNCE VAZGEÇTİ

Metin dahil çok sayıda vatandaşın şikâyeti üzerine savcılık soruşturma başlattı. Tespit edilen yirminin üzerindeki çete üyesi hakkında dava açıldı. Geçtiğimiz günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılan Metin, sanıkları görmediğini ancak zararının 50 bin lira olduğu söyledi. Eski futbolcu zararının kasko tarafından ödendiğini belirterek şikayetinden vazgeçti.

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