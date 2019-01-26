Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Düşmez, Ligi İlk 7 Arasında Bitirir
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, "Ben Fenerbahçe'nin bırakın düşmeyi, ligi ilk 7 içerisinde bitireceğini söylemeye devam ediyorum." dedi.
Rıdvan Dilmen, NTV'de futbol gündemini değerlendirdi. Ünlü yorumcu küme düşme potasında yer alan Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Dilmen, "Ben Fenerbahçe'nin bırakın düşmeyi, ligi ilk 7 içerisinde bitireceğini söylemeye devam ediyorum." dedi.
"4. OLURSA ŞAŞIRMAM" DEMİŞTİ
Dilmen geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin 8. olma ihtimali yok. 5-7 arasına atar kendini. 4. olursa da şaşırmam. Fenerbahçe'nin bu kadrosu da düşmez, bu taraftar düşmez, forması zaten düşmez." demişti.
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