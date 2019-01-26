Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Düşmez, Ligi İlk 7 Arasında Bitirir

Rıdvan Dilmen, NTV'de futbol gündemini değerlendirdi. Ünlü yorumcu küme düşme potasında yer alan Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Dilmen, "Ben Fenerbahçe'nin bırakın düşmeyi, ligi ilk 7 içerisinde bitireceğini söylemeye devam ediyorum." dedi.

"4. OLURSA ŞAŞIRMAM" DEMİŞTİ

Dilmen geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin 8. olma ihtimali yok. 5-7 arasına atar kendini. 4. olursa da şaşırmam. Fenerbahçe'nin bu kadrosu da düşmez, bu taraftar düşmez, forması zaten düşmez." demişti.