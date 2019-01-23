Ünlü Yorumcu Evren Turhan, Galatasaray Yönetimini Sert Bir Dille Eleştirdi: 2 Aydır Alan Geliyor, Oyuncu Nerede?

Galatasaray'da forvet transferinde henüz sonuç alınamaması taraftarların sosyal medyada büyük tepkisine neden oldu. Ünlü yorumcu Evren Turhan, Life Plus kanalında yönetimi topa tuttu.

"2 AYDIR ALAN GELİYOR, GİDİYOR"

Turhan, "2 aydır Alan geliyor, gidiyor. Bir problem olduğu belli. Abdurrahim Albayrak havaalanına indiğinde kulübün açıklamasını bilmiyor. Zaten gergin. Şekeri yükselmiş. Açıklamalar inandırıcı değil. Kendisi de inanmıyor zaten. Oyuncu nerede?

"OLMADIYSA OLMADI, BECEREMEDİK DEYİN"

Galatasaray yönetiminde iletişim konusunda büyük sıkıntı var. Abdurrahim Albayrak, oyuncuyu almaya gidiyor. Buraya geldiğinde de anlaştık sıkıntı yok diyor. Kulüpten ise bariyerler açıklaması geliyor. Olmadıysa olmadı, beceremedik deyin. Zaten önceden becerememiştiniz, şimdi de beceremediniz."

(Futbol Arena)