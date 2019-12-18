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Ünlü spiker Emre Gönlüşen kansere tekrar yakalandı, destek mesajı yağdı

Yayıncı kuruluşun başarılı spikerlerinden Emre Gönlüşen, kanser hastalığının nüksettiğini açıkladı. Spor dünyası Emre Gönlüşen için destek mesajları attı.

18.12.2019 17:19 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:42

Ünlü spikeri Emre Gönlüşen dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kanser hastalığının nüksettiğini açıklamıştı. Gönlüşen, geçtiğimiz Şubat ayında kanser olduğunu ve 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü sosyal medya hesabından takipçilerine duyurmuştu.

Tedavisinin iyi gittiğini ifade eden Gönlüşen'den dün gelen ise sporseverleri üzdü.

DESTEK MESAJI YAĞDI

41 yaşındaki Emre Gönlüşen dün akşam yine kendisine ait sosyal medya hesabından hastalığının nüksettiğini, "Kanseri yenip şampiyonluğumu ilan ettim derken Var'dan döndü ama seri penaltılarla alacağım maçı" ifadeleriyle duyurdu.

Gönlüşen'in bu açıklamasının ardından başarılı spikere spor dünyasından birçok isim destek verdi.

İşte yapılan paylaşımlar;


Haber Videosu

: Ünlü spiker Emre Gönlüşen kansere tekrar yakalandı, destek mesajı yağdı
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