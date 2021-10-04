Taraftarlardan işitmediği küfür kalmadı! Ünlü şarkıcı Alişan isyan etti - Haberler Spor
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Taraftarlardan işitmediği küfür kalmadı! Ünlü şarkıcı Alişan isyan etti

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Fanatik Fenerbahçe taraftarı olan Alişan, Galatasaray'ın Rizespor'a son saniyede attığı golü sert şekilde eleştirdi. Alişan, "Forvete güreşçi istiyoruz. Rahat 80 gol atarız, kurallar değişmiş haberimiz yok" paylaşımı yaptı. Galatasaraylı taraftarlardan küfür edenler oldu. Alişan, bunun üzerine, "Ben hakemi eleştiriyorum. Kimseye hakaret etmiyorum. Ama bayılıyorsunuz hemen aşağılamaya, hemen küfür etmeye" paylaşımı yaptı.

Rizespor - Galatasaray maçının son saniyesinde Diagne'nin tartışmalı asisti, ezeli rakip taraftarlarını çıldırttı. Ünlü şarkıcı Alişan da bu pozisyona tepki gösterdi.

"HABERİMİZ YOK"

Alişan, "Forvete güreşçi transferi istiyoruz. Rahat 80 gol atarız, kurallar değişmiş haberimiz yok" paylaşımında bulundu.

"KÜFRETMEYE BAYILIYORSUNUZ"

Alişan, bazı Galatasaraylı taraftarların küfür etmesi üzerine dayanamadı ve cevap verdi. Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımda, "Ben hakemi eleştiriyorum, kurallar değişmiş diyorum. Kimseye hakaret etmeden yazıyorum. Faul varsa çalacaksın düdüğü, görmediysen VAR görecek. Senin faulünü de, benim faulümü de... Bayılıyorsunuz hemen aşağılamaya, küfre" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Alişan, kendisine küfreden Galatasaraylı taraftarlara cevap verdi

Ünlü şarkıcı Alişan, kendisine küfreden Galatasaraylı taraftarlara cevap verdi

Ünlü şarkıcı Alişan, kendisine küfreden Galatasaraylı taraftarlara cevap verdi

Ünlü şarkıcı Alişan, kendisine küfreden Galatasaraylı taraftarlara cevap verdi

Taraftarlardan işitmediği küfür kalmadı! Ünlü şarkıcı Alişan isyan etti
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Yorumlar (2)
HAKAN ARSLANOĞLU:Alişan bıraksın maçı futbolu yorum yapmayı. Kardeşini kaybetmiş adam halen futbol derdinde.
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Emrah Tosunoglu:Galatasarayın ilk yedigi goldeki pozisyondada buz gibi faulu vermedi o ne olacak bide onu konuşsanız ah alişan bey
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Haber: Taraftarlardan işitmediği küfür kalmadı! Ünlü şarkıcı Alişan isyan etti - Haberler Spor
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