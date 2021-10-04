Taraftarlardan işitmediği küfür kalmadı! Ünlü şarkıcı Alişan isyan etti

Rizespor - Galatasaray maçının son saniyesinde Diagne'nin tartışmalı asisti, ezeli rakip taraftarlarını çıldırttı. Ünlü şarkıcı Alişan da bu pozisyona tepki gösterdi.

"HABERİMİZ YOK"

Alişan, "Forvete güreşçi transferi istiyoruz. Rahat 80 gol atarız, kurallar değişmiş haberimiz yok" paylaşımında bulundu.

"KÜFRETMEYE BAYILIYORSUNUZ"

Alişan, bazı Galatasaraylı taraftarların küfür etmesi üzerine dayanamadı ve cevap verdi. Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımda, "Ben hakemi eleştiriyorum, kurallar değişmiş diyorum. Kimseye hakaret etmeden yazıyorum. Faul varsa çalacaksın düdüğü, görmediysen VAR görecek. Senin faulünü de, benim faulümü de... Bayılıyorsunuz hemen aşağılamaya, küfre" ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Spor Haberleri