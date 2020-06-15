Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı Amerikalı modeller Tamra Dae ve Melody Rae, basketbola farklı bir boyut getirdi. Ünlü modeller, iç çamaşırlarıyla oynadıkları basketbol maçında birbirlerine meydan okudular.

Amerikalı modeller Tamra Dae ve Melody Rae, basketbol maçında kozlarını paylaştılar. Sıkı bir mücadeleye imza atan ikilinin sahada iç çamaşırlarıyla yer alması dikkat çekti. İzleyicileri adeta büyüleyen Tamra Dae ve Melody Rae, bu sıra dışı karşılaşma ile basketbola da farklı bir boyut kazandırmış oldu.