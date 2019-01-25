Ünlü Kahve Zinciri Starbucks'ın Gelirlerinde Beklentilerin Üzerinde Artış Oldu

Dünyanın en büyük kahve dükkanları zinciri Starbucks, mali yılının ilk çeyreğindeki gelirlerinde beklentilerin üzerinde artış sağladı. İlk çeyrekte Starbucks'in gelirleri yüzde 9 artarak 6,49 milyar dolar olan analist beklentilerinin üzerinde 6,63 milyar dolar olarak gerçekleşti.

HİSSE BAŞINA 61 CENT KAR ETTİ

Starbucks ilk çeyrekte 760,6 milyon dolar, hisse başına 61 cent kar etti. Geçen yılın aynı döneminde net kar 2,25 milyar dolar, hisse başına 1,57 dolar olmuştu.

YÜZDE 15 ARTTI

Tek seferlik kalemler dışarıda bırakıldığında hisse başına kar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 75 cent oldu. Analistler, hisse başına karın 64 cent, düzeltilmiş hisse başına karın ise 65 cent olmasını bekliyorlardı.