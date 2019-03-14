Ünlü İsimler, Zafer Çika'nın Cenaze Törenine Akın Etti

Ünlü İsimler, Zafer Çika'nın Cenaze Törenine Akın Etti

İzmir'de kaza geçirerek hayatını kaybeden Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, son yolculuğuna uğurlandı. Çika'nın cenazesine birçok ünlü isimde katıldı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, içinde bulunduğu kamyonetin şarampole yuvarlanmasıyla hayatını kaybeden sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesine ünlüler akın etti.

Bugün toprağa verilecek olan Zafer Çika'nın cenazesi, İzmir'deki Alsancak Hocazade Camii'nde cenaze namazı kılındı.

TABUTUNA GALATASARAY FORMASI VE ATKISI KONULDU

Zafer Çika'nın musalla taşına konulan tabutunun üzerine, '35' ve 'Zafer Çika' yazılı Galatasaray takımı forması ile atkısı serildi.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Öğlen namazının ardından namazı kılınan Zafer Çika, Çeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Ünlü isimler ölümüyle sanat, spor ve iş dünyasını yasa boğan Zafer Çika'nın cenaze törenine akın etti.

Taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına hakim olamayan Demet Akbağı'ı yakın dostları teselli etti.

Zafer Çika'nın kardeşi Regent Çika
Teknik direktör Yılmaz Vural
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk
Cezmi Baskın
Ece Uslu
Zafer Algöz ve Emel Müftüoğlu
Cem Yılmaz
Gonca Vuslateri
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