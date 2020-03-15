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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Ekonomi, Güncel

Son dakika: Ünlü iş adamı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Palmali Grubu'nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gurbanoğlu'nun kaldığı adreslerde arama yapıldı.

15.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:45
Son dakika: Ünlü iş adamı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı

Palmali Grubu'nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltına alındı. Gurbanoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında bu sabah İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli iş adamının adresinde arama yapıldı.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ünlü işadamının adresinde arama da yapıldı.

MUBARİZ MANSİMOV KİMDİR?

Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, 22 Mart 1968 tarihinde Azerbaycan'nın başşehri Bakü'de Masallı köyünde doğdu. 6 kız ve 2 erkek kardeşi bulunuyor. Türkiye'de yaşayan Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, 2007 yılında Türk vatandaşı oldu. Türkiye vatandaşı olduktan sonra Gurbanoğlu soyadını aldı. Azerbaycan'da Rusya döneminde Kızıl Ordu'da yüzbaşı olarak görev yaptı. Daha sonra ordudan 3 arkadaşı ile ayrılıp bu arkadaşları ile beraber bir şirket kurdu. Rusya'daki şirketinin adı Lena Line'dır.

Daha önce Türkiye'de deniz acentalığı yapıyorken 1998 yılında Palmali Otelcilik Turizm ve Acentelik Şirketini kurdu. 2013 yılı itibari ile işlettiği ve kendi mülkü olan 270'in üzerinde gemisi vardır. 170'in üzerinde gemi şirketine aittir. Toplam 13 gemi kuru yük taşımacılığı yaparken gerisi tanker olup petrol ve türevlerini taşımaktadır. Boğaz'dan her gün 10 - 15 gemisi geçiyor. Türkiye'de 3 bine yakın, Tüm dünyada 45 bin çalışanı vardır.

Ayrıca Azerbaycan'da yüzde 65 pazar payına sahip olan PalSüt diye bir şirketi vardır.

Mubariz Mansimov Gurbanoğlu

2004 yılında Azerbaycan futbol takımlarından biri olan Hazar Lankaran kulübünün kurucusu ve sahibi oldu. 2004 yılında Türkiye'den Oktay Derelioğlu'nu transfer etti. Oktay Derelioğlu o takımda gol kralı oldu.

Mansimov, Türk vatandaşlığına geçer geçmez ilk işi, Azeri devlet petrol şirketi Socar'a büyük işler yapan Türkiye'nin önemli inşaat şirketlerinden Tekfen İnşaat'ın yüzde 50'sini 520 milyon dolara almak oldu. Böylece Mansimov, PETKİM'in yüzde 56,32'sine sahip olan Socar'a ortak oldu. Yani Türkiye üzerinden petrol işi yapan Mansimov Türkiye'nin en büyük petrol şirketinin ortağı haline geldi.

Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, 2000 yılından beri Tamara Gurbanoğlu evlidir ve 3 çocuğu vardır. Eşi Tamara 2014 yılında 3 milyar dolarlık boşanma davası açtı. Mübariz Mansimov eski eşinden boşandıktan sonra Ulviye Gassimova ile 2017 yılının Nisan ayında evlendi.

Son dakika: Ünlü iş adamı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı

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Ünlü iş adamı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı

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