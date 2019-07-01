Ünlü iş adamı, karısını vurup intihar etti
Sabah saatlerinde eşiyle tartışan İş adamı Turgay Candaş, pompalı tüfekle karısını vurduktan sonra intihar etti.
Başakşehir'de karısını öldüren iş adamı Turgay Cantaş intihar etti.
Olay, saat 08.30 sıralarında Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Atmaca Sokakta bulunan lüks bir villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İş adamı Turgay Cantaş sabah saatlerinde eşi Şükran Cantaş ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Turgay Cantaş evde bulunan pompalı tüfekle önce eşi Şükran Cantaş'ı vurdu ardından intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi sürüyor.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
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kim bilir adama neler söyledi sen şirketleri yönet yüzlerce insanı yönet sonra derede boğul way arkadaşCevap Yaz 13 4 Yayından Kaldır
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Kadınlar ahhh kadınlarCevap Yaz 14 5 Yayından Kaldır
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