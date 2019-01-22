Türkiye'nin Önde Gelen Giyim Devi Konkordato İstedi

Türkiye'nin Önde Gelen Giyim Devi Konkordato İstedi

Ünlü giyim devi Collezione konkordato istedi. Şirket, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesine konkordato başvurusu yaptı. Mahkeme şirkete 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Türkiye'nin önde gelen giyim devi Collezione konkordato istedi.Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesine başvuran şirket konkordato başvurusunda bulundu.

MAHKEME 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERDİ

Şirket, Akyiğit Mağazacılık A.Ş adına Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesine başvurarak konkordato talebinde bulundu. Akyiğit Mağazacılık A.Ş'nin başvurusunu değerlendiren mahkeme şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme Haluk Uslu, Burak Huysal, Ali Fatih Uysal'ı geçici komiser heyeti olarak atadı.

ŞİRKETİN TOPLAMDA 120 MAĞAZASI BULUNUYOR

Türkiye'nin tanınan şirketleri arasında yer alan Collezione; marka olma yolculuğuna 1987 yılında Bakırköy'de açtığı ilk mağazası ile çıktı. Şirketin Türkiye ve dünyada toplam 120 mağazası bulunuyor. (Sözcü)

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