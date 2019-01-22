Türkiye'nin Önde Gelen Giyim Devi Konkordato İstedi
Ünlü giyim devi Collezione konkordato istedi. Şirket, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesine konkordato başvurusu yaptı. Mahkeme şirkete 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.
Türkiye'nin önde gelen giyim devi Collezione konkordato istedi.Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesine başvuran şirket konkordato başvurusunda bulundu.
MAHKEME 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERDİ
Şirket, Akyiğit Mağazacılık A.Ş adına Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesine başvurarak konkordato talebinde bulundu. Akyiğit Mağazacılık A.Ş'nin başvurusunu değerlendiren mahkeme şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme Haluk Uslu, Burak Huysal, Ali Fatih Uysal'ı geçici komiser heyeti olarak atadı.
ŞİRKETİN TOPLAMDA 120 MAĞAZASI BULUNUYOR
Türkiye'nin tanınan şirketleri arasında yer alan Collezione; marka olma yolculuğuna 1987 yılında Bakırköy'de açtığı ilk mağazası ile çıktı. Şirketin Türkiye ve dünyada toplam 120 mağazası bulunuyor. (Sözcü)