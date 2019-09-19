Ünlü futbolcu, aracının içinde başından vurulmuş halde bulundu

19.09.2019 13:51

Hollanda'nın Alphense Boys takımında oynayan Hollandalı 32 yaşındaki defans oyuncusu Kelvin Maynard, dünAmsterdam'da motosikletli iki kişinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

BENZİNCİYE SIĞINDI AMA...

Saldırganlardan kaçmak için bir benzinciye dalan Maynard, kafasına isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan ünlü futbolcu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İNGİLİZ KULÜBÜ TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Kelvin'in 2014 yılında oynadığı İngiliz kulübü Burton Albion, cinayetten sonra bir taziye mesajı yayınladı. polis olayla ilgi geniş çaplı soruşturma başlattı.

İşte olay yerinden görüntüler;