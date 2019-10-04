Ünlü dövüşçü Maxim Novoselov ayıyla antrenman yaptı

04.10.2019 18:56

MMA dövüşçüsü olan Maxim Novoselov, Fight Nights Global 94 turnuvasında rakibi olan Dmitry Smolyakov ile dövüşü öncesinde ayıyla antrenman yaptı. O görüntüleri sosyal medyada paylaşan Smolyakov'a çok sayıda yorum yapıldı.

"BAL BANA AİTTİ"

Maxim Novoselov, görüntüyü "Ayıya karşı ayı. Bal bana aitti" mesajıyla yayınladı. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları, Maxim Novoselov'un hayvana zulmettiğini savunurken, bazıları ise Novoselov'un çok güçlü olduğunu yazdı. Bir sosyal medya kullanıcısı konuyla ilgili, "Evcil ayıyla oyun oynuyorsun. Sıkıysa git ormanda bir ayıyla dövüş" ifadelerini kullandı.