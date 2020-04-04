SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Ünlü boksör Anthony Yarde, koronavirüsten 2 gün arayla babasını ve babaannesini kaybetti - Spor
Koronavirüs, Instagram, Spor

Ünlü boksör Anthony Yarde, koronavirüsten 2 gün arayla babasını ve babaannesini kaybetti

İngiliz boksör Anthony Yarde, koronavirüs sebebiyle babasını kaybetmesinden iki gün sonra babaannesini de aynı salgın yüzünden kaybetti.

04.04.2020 09:59 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:30
Ünlü boksör Anthony Yarde, koronavirüsten 2 gün arayla babasını ve babaannesini kaybetti

Dünyanın en iyi 10 hafif siklet boksörü arasında bulunan 28 yaşındaki İngiliz boksör Anthony Yarde, 2 gün önce babasının koronavirüs sebebiyle öldüğünü açıklamıştı. Yarde, gece saatlerinde yaptığı açıklamayla babaannesinin de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

"BU İŞ CİDDİ. İNSANLAR ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR"

Instagram hesabından duygusal bir açıklama yapan Yarde; "Önce babam ardından babamın annesi öldü. Bu iş ciddi. İnsanlar anlamakta güçlük çekiyor. Ölümün onları veya yakınlarını vurduğunda durumun kötülüğünü anlayacaklar ama iş işten geçmiş olacak. Lütfen evinizde kalın ve size söyleneni yapın." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de geçtiğimiz gün 684 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Toplam 38 bin 168 vaka açıklanan İngiltere'de hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 605.

Ünlü boksör Anthony Yarde, koronavirüsten 2 gün arayla babasını ve babaannesini kaybetti
Kaynak: Hürriyet

Haberin Videosu:

Boksör Anthony Yarde, Corona virüsten babasını ve babaannesini kaybetti!
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Dünya korona ile mücadele ederken salgının sıçramadığı ülkede lig start alıyor Spor
Dünya korona ile mücadele ederken salgının sıçramadığı ülkede lig start alıyor
Beşiktaş, korona salgını sonrası maaş resti çeken 5 ismi gönderiyor Spor
Beşiktaş, korona salgını sonrası maaş resti çeken 5 ismi gönderiyor
Muslera'dan, sosyal medyayı sallayan Nagatomo paylaşımı: Gülümseyin Spor
Muslera'dan, sosyal medyayı sallayan Nagatomo paylaşımı: Gülümseyin
Beşiktaş'ta Dorukhan krizi büyüyor! İstediği maaş dudak uçuklattı Spor
Beşiktaş'ta Dorukhan krizi büyüyor! İstediği maaş dudak uçuklattı
Arda Turan'ın G.Saray iması, taraftarı heyecanlandırdı Spor
Arda Turan'ın G.Saray iması, taraftarı heyecanlandırdı
İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları Spor
İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları
Ali Koç, Barcelona'nın eski sportif direktörü Ariedo Braida ile görüşme gerçekleştirdi
Ali Koç, Barcelona'nın eski sportif direktörü Ariedo Braida ile görüşme gerçekleştirdi
Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim
Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim
Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım
Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım
Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok
Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim
Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı
Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı
Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı!
Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı!
Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur
Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur
Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak
Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak
Bournemouth, Luyindama'ya talip oldu
Bournemouth, Luyindama'ya talip oldu
Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz
Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz
Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için
Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için
Abdurrahim Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 20 bin TL destek
Abdurrahim Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 20 bin TL destek
Fatih Terim, sosyal medyada hakaret eden üç kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulundu
Fatih Terim, sosyal medyada hakaret eden üç kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulundu
Galatasaray, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor
Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı
Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı
Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama: Beşiktaş'tan yazılı teklif bekliyoruz ancak henüz gelmedi
Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama: Beşiktaş'tan yazılı teklif bekliyoruz ancak henüz gelmedi
Çalışan maaşlarından kesinti yapan Galatasaray, geri adım attı ve kalan miktarı hesaplara yatırdı
Çalışan maaşlarından kesinti yapan Galatasaray, geri adım attı ve kalan miktarı hesaplara yatırdı
Türkiye Futbol Federasyonu: Ligler, en erken Haziran ayının başında oynanabilecektir
Türkiye Futbol Federasyonu: Ligler, en erken Haziran ayının başında oynanabilecektir
Zeki Çelik'ten Tottenham iddialarına yanıt: Kimseden bana haber gelmedi
Zeki Çelik'ten Tottenham iddialarına yanıt: Kimseden bana haber gelmedi
Galatasaray'da Arda Turan yine gündemde! Yönetim değerlendirme yapacak
Galatasaray'da Arda Turan yine gündemde! Yönetim değerlendirme yapacak
Eski Galatasaraylı Ann Wauters koronavirüse yakalandı, yaşadıklarını anlattı
Eski Galatasaraylı Ann Wauters koronavirüse yakalandı, yaşadıklarını anlattı
Karantinadaki ünlü spikerin sevgilisiyle balkon sefası olay yarattı
Karantinadaki ünlü spikerin sevgilisiyle balkon sefası olay yarattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Cahit Özkan Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan Levent Dörter Chloe Loughnan Recep Tayyip Erdoğan
Spor Sergen Yalçın Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan İtalya Açıklama Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Ünlü boksör Anthony Yarde, koronavirüsten 2 gün arayla babasını ve babaannesini kaybetti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 11:49:02. #1.14#
title