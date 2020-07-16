Ünlü antrenör Bülent Başer'in acı günü Dünyaca ünlü boks antrenörü ve eski milli boksör Bülent Başer'in yeğeni Taner Başer, geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü boks antrenörü ve eski milli boksör Bülent Başer'in yeğeni Taner Başer, geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti.

Ünlü boks antrenörü ve eski milli boksör Bülent Başer'in abisi Mehmet Başer'in oğlu Taner Başer, Ankara'da geçirdiği trafik kazası neticesinde hayata gözlerini yumdu. Bülent Başer haberi alır almaz abisi Mehmet Başer'in yanına gitti. Mehmet Başer sosyal medya hesabından oğlu Taner Başer'in fotoğrafını paylaşarak, "Tanerimi, oğlumu dün kaybettik. Oldu mu oğlum, var mıydı bırakıp gitmek, bu muydu sözümüz. Kırdın kollarımızı. Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA