: Üniversite tarafından yasaklanan ponpon kız Tommia Dean, 145 bin dolar tazminat kazandı

07.12.2019 17:27 | Son Güncelleme: 07.12.2019 18:01

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ABD'de 2017 yılında düzenlenen üniversiteler arası Amerikan futbolu turnavasında, Kennesaw Eyalet Üniversitesi'nin 5 kişiden oluşan ponpon kızları, milli marş okunurken protesto amaçlı diz çöktüğü için üniversite yönetimi tarafından sahadan zorla çıkarılmış ve bir daha ponpon kızlık yapmalarına yasak getirilmişti. Ponpon kızlardan biri olan 21 yaşındaki Tommia Dean'ın açtığı dava sonucunda, mahkeme üniversitenin Dean'a 145 bin dolar tazminat ödemesine hükmetti.

SİYAHİLERE ŞİDDETİ PROTESTO ETTİLER

Ponpon kızlar maç öncesi milli marşın okunduğu sırada polislerin siyahilere uyguladığı şiddeti protesto etmek için diz çökmüştü.

ANAYASA İHLALİ DİYE YASAK GETİRİLDİ

Kızların yaptığı protesto sonucu üniversite yönetimi,ABD anayasasını ihlal eden bir davranışta bulundukları gerekçesi ile kızlara yasak getirmişti.

KIZLARDAN BİRİ KONUYU YARGIYA TAŞIDI

Ancak 5 ponpon kızdan biri olan Tommia Dean, olayın peşini bırakmadı. Konuyu yargıya taşıyan Dean, 2 yıl sonra mahkemeden çıkan kararla üniversite yönetimini tazminat ödemeye mahkum etti.

MAHKEME 145 BİN DOLAR TAZMİNAT ÖDENMESİNE HÜKMETTİ

Mahkeme, Tommia ve arkadaşlarının (ponpon kızların) davranışının kimseyi rahatsız etmediği için anayasal bir düzene ters düşmediği gerekçesi ile Tommia'ya 145 bin dolar tazminat ödenmesine karar verip davayı kapattı.

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