Ünal Karaman'dan büyük fedakarlık! 4.5 milyon lirasını kulübe bıraktı
Trabzonspor'da görevine son verilen Teknik Direktör Ünal Karaman'ın ileriye dönük tüm alacaklarını kulübe bıraktığı öğrenildi. 4.5 milyon lirasını Trabzonspor'a bırakan Karaman'ın bu hareketi büyük alkış aldı.
Kayserispor maçının ardından görevine son verildiği kendisine tebliğ edilen Ünal Karaman'ın sözleşmesine dair fedakarlıkta bulunduğu öğrenildi. Tecrübeli teknik adamla ilgili açıklamada yolların karşılıklı olarak anlaşılarak ayrıldığı ifade edilmiş ve Ünal Karaman'ın sezonun ikinci yarısında alması gereken 2 milyon 250 bin TL'lik kısmın ödendiği aktarılmıştı.
Yönetimin Ünal Karaman'ı gönderme kararının ardından ileriye dönük tüm alacaklarını alma hakkı doğan tecrübeli teknik adamın bir sonraki sezonla ilgili olan 4.5 milyon TL'den feragat ettiği ortaya çıktı.
KARABÜKSPOR'DAN DA 1.6 MİLYON LİRASINI ALMAMIŞTI
Ünal Karaman, 2018 yılında finansal açıdan zor günler geçiren Karabükspor'dan alacağı 1.6 milyon TL'yi de almayarak fedakarlık yapmıştı.
(Yeni Şafak)
Haber Videosu: Ünal Karaman'dan büyük fedakarlık! 4.5 milyon lirasını kulübe bıraktı
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madem bırakacan parayı bence külübe bırakacağına trabzon altyapısı gençler için bişey yaptırsaydın şimdi o para kimbilir hangi uyduruk futbolcuya gidecekCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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BENCE SAFLIK ETMİŞ İLLA BAŞKA BİRİNİN CEBİNE GİRECEKCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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ünal hoca adana demirspora geri döner umarımCevap Yaz 1 Yayından Kaldır