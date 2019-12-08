Umut Nayir attı, sosyal medya yıkıldı

08.12.2019 22:00 | Son Güncelleme: 08.12.2019 22:01

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Mücadelede siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Caner Erkin ile 71. ve 90+5. dakikalarda Umut Nayir kaydetti. Ev sahibi Kasımpaşa'nın gollerini ise 24. dakikada Mustafa Pektemek ve 56. dakikada Koita attı.Umut Nayir'in son dakikada attığı gol sonrası sosyal medya adeta yıkıldı. Beşiktaşlı taraftarlar galibiyetin mimarı Umut ile ilgili binlerce twit attı. Golcü oyuncu Twitter'da trend topic oldu.