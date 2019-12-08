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Umut Nayir attı, sosyal medya yıkıldı

Kasımpaşa maçında 2 gol atan Umut Nayir, bu sezonki başarılı futbolunu sürdürdü. Gol sayısını 6'ya çıkaran golcü oyuncu ile ilgili maç sonunda binlerce twit atıldı.

08.12.2019 22:00 | Son Güncelleme: 08.12.2019 22:01
Umut Nayir attı, sosyal medya yıkıldı

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda 'yı 3-2 mağlup etti. Mücadelede siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Caner Erkin ile 71. ve 90+5. dakikalarda Umut Nayir kaydetti. Ev sahibi Kasımpaşa'nın gollerini ise 24. dakikada Mustafa Pektemek ve 56. dakikada Koita attı.Umut Nayir'in son dakikada attığı gol sonrası sosyal medya adeta yıkıldı. Beşiktaşlı taraftarlar galibiyetin mimarı Umut ile ilgili binlerce twit attı. Golcü oyuncu Twitter'da trend topic oldu.

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