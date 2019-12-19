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Umut Bulut yeni takımına imzayı attı! Transfer açıklandı

İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Umut Bulut'un yeni takımı belli oldu. Umut Bulut, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

19.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:45

Süper Lig takımlarından Kayserispor ile yollarını ayıran 'un yeni adresi resmen belli oldu.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada 36 yaşındaki golcü Umut Bulut ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

1,5 YILLIK SÖZLEŞME

Açıklamada, Umut Bulut ile 1,5 yıllık sözleşmenin altına imza atıldığı belirtildi.

Kariyerinde 466 maça çıkan ve 158 gol atan Umut Bulut, 69 kez de A Milli Takım forması giydi.


Haber Videosu

: Umut Bulut yeni takımına imzayı attı! Transfer açıklandı
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