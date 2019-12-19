: Umut Bulut yeni takımına imzayı attı! Transfer açıklandı

19.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:45

Süper Lig takımlarından Kayserispor ile yollarını ayıran Umut Bulut'un yeni adresi resmen belli oldu.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada 36 yaşındaki golcü Umut Bulut ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

1,5 YILLIK SÖZLEŞME

Açıklamada, Umut Bulut ile 1,5 yıllık sözleşmenin altına imza atıldığı belirtildi.

Kariyerinde 466 maça çıkan ve 158 gol atan Umut Bulut, 69 kez de A Milli Takım forması giydi.

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