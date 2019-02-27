Ümraniyespor Teknik Direktörü, Trabzonspor'u Eledikleri Maçtan Sonra Ağladı
Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, Trabzonspor'u eledikleri maçın ardından "5 tane play-off kaybettim, ikisi finaldi. Çok şey kaybettim. Bakıyorum da bu sezon mutlu şeyler yaşıyorum." derken gözyaşlarını tutamadı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-1 yenerek eleyen Ümraniyespor'un teknik direktörü Ahmet Taşyürek, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunurken duygu dolu anlar yaşadı.
Yayıncı kuruluşa galibiyeti değerlendiren Taşyürek, "Devre arasında çocuklara 'Siz oynayın, istediğimiz sonucu alacağız' dedim. Yusuf Yazıcı'nın oyundan çıkması da işimize yaradı" ifadelerini kullandı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Taşyürek ayrıca bu sezon aldıkları sonuçlardan memnun olduğunu belirtirken "5 tane play-off kaybettim, ikisi finaldi. Çok şey kaybettim. Bakıyorum da bu sezon mutlu şeyler yaşıyorum" dedi ve o esnada gözyaşlarını tutamadı.
YORUMLAR (11)
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KUPA GALATASARAY INCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ulan biz Trabzonu hamile birakacaktik niye elendi ki simdiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Finalin adı Malatya ÜmraniyeCevap Yaz 1 4 Yayından KaldırGS 34: Gece üstün açık kalmış anlaşılan2 Yayından Kaldır
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böyle alt ligde olan takımlarımız kazansın.. canı gönülden tebrik ederim ümraniyesporCevap Yaz 5 Yayından Kaldır