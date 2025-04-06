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Ümraniyespor - Pendikspor maçı CANLI izle! Ümraniyespor Pendikspor maçı nasıl izlenir?

Ümraniyespor - Pendikspor maçı CANLI izle! Ümraniyespor Pendikspor maçı nasıl izlenir?
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Ümraniyespor Pendikspor maçı canlı izle aramaları, Trendyol 1. Lig heyecanının yaşandığı bu hafta futbolseverlerin radarına girdi. 6 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak olan Ümraniyespor Pendikspor karşılaşması, hem ligdeki sıralama açısından hem de iki takımın performansı açısından büyük önem taşıyor. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar "Ümraniyespor Pendikspor maçı nasıl izlenir?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

Ümraniyespor Pendikspor maçı canlı izle imkanları arasında beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor gibi yayıncılar yer alıyor. Maç günü ekran başında olmak isteyen futbolseverler için hem televizyon yayını hem de online platform seçenekleri bulunuyor. Peki, Ümraniyespor Pendikspor maçı nasıl izlenir? İşte canlı yayın detayları...

ÜMRANİYESPOR PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN?

?Ümraniyespor ile Pendikspor, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında karşı karşıya geliyor. Mücadele, 6 Nisan 2025 Pazar günü saat 13:30'da başlayacak ve Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

Ümraniyespor - Pendikspor maçı CANLI izle! Ümraniyespor Pendikspor maçı nasıl izlenir?

ÜMRANİYESPOR PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor kanallarından takip edebilirler.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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