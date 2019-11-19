Ümit Milli Takımımız, Andorra'ya 2-0 yenildi!

19.11.2019 22:09 | Son Güncelleme: 19.11.2019 22:09

Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 6. maçında Ümit Milli Takımıımz, Andorra ile karşılaştı. Güven Yalçın, Altay Bayındır, Hüseyin Türkmen gibi Süper Lig devlerinde forma giyen isimlerin ilk 11 başladığı maçı genç milliler 2-0 kaybetti. Andorra'nın gollerini 7. dakikada Ricard Fernandez ve 86. dakikada penaltıdan Jordi Alaez kaydetti.

2015'TEN SONRA İLK GALİBİYETLERİNİ ALDILAR

86. dakikada Cenk Özkaçar kırmızı kart gördü ve ay-yıldızlılarımız mücadelenin son anlarını 10 kişi oynadı. Bu sonuçla 4 puanda kalan Ümit Milli Takımımız grubunda son sıraya geriledi. Öte yandan Andorra, 2015'ten bu yana ilk galibiyetini milli takımımız karşısında aldı.

Puan durumu şu şekilde:

1. İngiltere - 12 puan

2. Avusturya - 12 puan

3. Kosova - 6 puan

4. Arnavutluk 5 puan

5. Andorra - 4 puan

6. Türkiye - 4 puan