Ulusoy Elektrik, İrlandalı Enerji Yönetim Şirketi Eaton Corp.'a Satıldı

Enerji yönetim şirketi Eaton Corp., Ulusoy Elektrik'in yüzde 82'sini yaklaşık 214 milyon dolar bedelle satın aldı.

ANLAŞMAYA VARDIĞINI AÇIKLADI

New York'da halka açık olan İrlanda merkezli enerji yönetim şirketi Eaton Corp., Ulusoy Elektrik'in ana ortaklarına ait yüzde 82,2 hissesini satın almak için nihai anlaşmaya vardığını açıkladı.

SATIŞ FİYATI 214 MİLYON DOLAR

Eaton Corp. satış fiyatının nakit ve borçsuz olarak yaklaşık 214 milyon dolar değerinde olduğunu belirtti. İşlem, normal anlaşma şartlarına ve yasal onaylara tabi ve 2019'un ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.