02.03.2020 16:33 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:33

Türkiye ve dünya genelinde tüketicilerin bilinçlenmesi, değişim rüzgarlarını ekonominin önemli simalarından takip edebilmesi amacıyla Lob'in Türkey tarafından organize edilen 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nde Çırağan Sarayı'nda toplanıyor.

Tüketiciye Güven Verenler Ödüllendirilecek. Tüketiciye güven veren, tüketici memnuniyetini ilke edinen firmaların ve iş insanlarının ödüllendirileceği Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi her yıl gündeme damgasını vuran konuları ele alarak ekonomik yaşantımızın ayrılmaz bir parçası oldu. 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, teknoloji ile gelişen eğilimleri, etkin atılımları yakından takip edenlerin ajandasındaşimdiden yerini aldı.

Dijital Dünya Dijital Ekonomi

Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, tüketici memnuniyetinin ve kalitenin yaygınlaştırılması adına ekonomiye yön veren simaların, ulusal ve dünya çapında iş insanlarının tanışmasına, kaynaşmasına yeni ortaklıkların ve atılımların doğmasına vesile oluyor.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile tüm ezberlerin bir bir bozulduğu Enformasyon Çağı'nda iş dünyasının dönüşümünün, tüketicilerin taleplerinin değerlendirileceği 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nde Çırağan Sarayı'nda davetlilerini bekliyor.