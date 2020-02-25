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Koronavirüs nedeniyle Tokyo Olimpiyatları ertelenebilir

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üyesi Dick Pound, korona virüsünün olimpiyatlardan 2 ay önceye kadar kontrol altına alınmaması durumunda Tokyo Olimpiyatları hakkında kesin kararlar alabileceklerini söyledi.

25.02.2020 17:12 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:46
Koronavirüs nedeniyle Tokyo Olimpiyatları ertelenebilir

UEFA'dan sonra de korona virüsü için organizasyonlarında bir takım tedbirler alacaklarını duyuruldu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üyesi Dick Pound, olimpiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Pound, Tokyo Olimpiyatları'nın 24 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını belirterek, "2 ay öncesine kadar koronavirüs kontrol altına alınamazsa kesin bir karar vereceğiz. Öncelikle güvenliği düşünmek zorundayız" şeklinde konuştu.

EURO 2020'DE ŞEHİR DEĞİŞEBİLİR

UEFA İkinci Başkanı Michele Uva da korona virüsünü nedeniyle EURO 2020'de şehir değişikliği yapılabileceğini, tehdidin devam etmesi halinde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne de ara verebileceklerini açıklamıştı.

Kaynak: İHA

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HABER YORUMLARI (1)

  • KEŞKE:
    olimpiyatları ve euro 2020 bir defa bari bize verseydiniz o zaman bu sorunların hiç biri olmazdı türkiyenin değerini bir gün anlar inşallah dünya türkiyede sağlık sistemi de şuanda dünyanın çoğundan çok daha iyi olduğu çok net görüldü milyonlarca turist gelen türkiyede tek bir vaka bile yok diğer gelişmiş ülkelerin bile hali ortada
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