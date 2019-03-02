Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, Barajda Rakip Futbolcuların Durmasını Engelleyecek

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), bugünkü toplantısında serbest vuruşlarda kurulan barajlarla ilgili yeni bir düzenlemeyi görüşecek.

Toplantıda, serbest vuruşu kullanan takımın oyuncularının baraja girmesini engellemek için '1 metre' kuralını tartışacağı ifade edildi.

FRİKİĞİ KULLANAN TAKIMIN FUTBOLCULARI, BARAJDAN UZAKTA DURACAK

Buna göre; serbest vuruşu kullanan takımın futbolcularının, barajın en az bir metre uzağında durması zorunlu olacak.

Kuralının amacının barajda futbolcular arasında yaşanan itiş kakışı önlemek olduğu belirtiliyor.