UltrAslan, Arda Turan için açıklama: Galatasaray forması giyerse destekleyeceğiz
Galatasaray'ın dünyaca ünlü taraftar grubu UltrAslan, "Galatasaray tribünü, alt yapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir." açıklamasıyla Arda Turan'ın transferine onay verdi.
Galatasaray'ın ünlü taraftar grubu UltrAslan, Fatih Terim'in "Arda iyisiyle, kötüsüyle, sevabıyla,günahıyla zor bir süreç geçirdi. Hatayı yaparız, bize sahip çıkan ailelerimizdir. Galatasaray'ın değerleriyle yetişmiş Fatih Terim olarak, Arda'ya ikinci şansın verilmesi ve bir şans kapısı açılmasından yanayım Biz Galatasaray camiası olarak, benim söylediğim aile yaklaşımıyla bakabilen bizlerin, sizlerin, taraftarın ve camiamızın da talebi olmalı" açıklamasının ardından yıldız oyuncunun transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklama:
"Bir süredir camiamızın gündemini meşgul eden Arda Turan transferi konusunda, taraftarın isteyip istemediği tartışmaları ortaya çıkınca bizlerin de bazı açıklamalar yapma ihtiyacı doğmuştur. Yapılan tüm transferlerde olduğu gibi bu transferde de teknik direktörümüz Fatih Terim ve yönetimimizin ORTAK kararı esastır. Gerekli değerlendirmeler yapılarak, Hocamız ve yönetimimiz Galatasaray için en doğru kararı verecektir.
ZORLU GÖNDERMESİ
Şayet Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, alt yapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir. Son olarak ortak alınacak bu karar bir an önce netliğe kavuşturulmalı, bu konu gündemden düşürülmeli, ZORLU hedefe odaklanılmalı, yönetim ve Hocamız arasında sorun var imajı oluşturmaya çalışan kaos simsarlarına daha fazla malzeme verilmemelidir."
Haber Videosu: UltrAslan, Arda Turan için açıklama: Galatasaray forması giyerse destekleyeceğiz
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Bu soytari ancak Galatasaray''a yakisir. Fatih, Hasan ve Arda. Ücü bir arada.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Terim hakan şükürüde teknik kadoya al parası bitmiş taksicilik yapıyomuş. Senin oğlundu bi zamanlar hakan.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Mülayim ters işine gelmedi dimi. Ardanın sonu selçuk inan gibi olur. Bütün stad yuhalar 2 maç sonra. ArmutYayından Kaldır
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Armut kafalı ardadan bi halt olmaz. Gelsin sizden geçti bu sene. Arda selçuk inan gibi olur. Yuhalayıp gönderirsiniz1 Yayından Kaldır
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zorLuna mı gitti kuşbeyinli1 Yayından Kaldır
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Helal olsun ultrAslan.ben de bu kararı sonuna kadar destekliyorum.Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır