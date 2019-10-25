Ülke puanı sıralamasında Türkiye 11. sıraya geriledi! Şampiyonlar Ligi zora girdi
Temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor bu hafta evlerinde oynadıkları Avrupa maçlarını kaybetmesi ülke puanını olumsuz etkiledi. Süper Lig şampiyonunun doğrudan Devler Ligi'ne gidebilmesi için en az 10. sırada olması geren Türkiye şu an 11. sırada bulunuyor.
Dün gece oynanan maçların ardından sıralama değişti. Bu tabloya göre Türk takımları Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayamayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Galatasaray'ın ardından Beşiktaş ve Trabzonspor'un da iç sahada Avrupa maçlarını kaybetmesi ülke puanını oldukça etkiledi. Bu hafta galibiyet alan tek ekip Medipol Başakşehir oldu.
Beşiktaş üst üste 4. Avrupa yenilgisini tadarken Trabzonspor 1 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım göndermek için ilk 10'da yer alması gereken Türkiye'nin sıralaması da değişti.
İŞTE ÜLKE PUAN DURUMLARI
1 - İSPANYA - 90.855
2 - İNGİLTERE - 79.605
3 - ALMANYA - 62.355
4 - İTALYA - 61.225
5 - FRANSA - 52.415
6 - PORTEKİZ - 44.849
7 - RUSYA - 43.883
8 - BELÇİKA - 35.500
9 - HOLLANDA - 33.350
10 - UKRAYNA - 32.500
11 - TÜRKİYE - 31.400