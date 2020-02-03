Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AKEV Üniversitesi'nin Başkanı Ekrem Çalkılıç'a Ukrayna'da fahri doktora verildi

03.02.2020 15:33 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:47

Ukrayna'nın Kharkiv şehrinde bulunan devlet üniversitesi tarafından iki Türk'e fahri doktora verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a şehir yönetimi bilimi alanında yaptığı hizmetlerden, AKEV Üniversitesi'nin Başkanı Ekrem Çalkılıç ise Ukrayna'daki üniversitelere bilim adına sağladığı katkılardan dolayı örnek şahsiyet ilan edilerek 'fabri doktora' verildi.

EKMEK VE TUZ İKRAMIYLA KARŞILANDILAR

Ukrayna'nın başkenti Kiev'den sonra en büyük ikinci şehri olan Kharkiv'deki "Yönetim Bilimleri Üniversitesi" tarafından iki Türk örnek şahsiyet ilan edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Antalya'daki AKEV Üniversitesi'nin Başkanı Ekrem Çalkılıç üniversitenin kampüsünde rektör tarafından kapıda geleneksel olarak öğrencilerin ekmek ve tuz ikramıyla karşılandı.

ÖĞRENCİLERDEN TÜRKÇE ŞARKI SÜRPRİZİ

Fahri doktora töreni öncesi Büyükkılıç ve Çalkılıç şeref defterini imzaladı. Bu arada öğrenciler davetlilere bir sürpriz yaparak Türkçe şarkılar söylediler. Tarafların birbirlerine hediyelerini ikram etmelerinin ardından doktora törenine geçildi. Büyükkılıç ve Çalkılıç'ın doktoraları yaptıkları konuşmaların ardından üniversite rektörü tarafından takdim edildi.

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