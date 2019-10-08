Uğurcan Çakır'ı İngilizlerden sonra İtalyanlar da takibe aldı!

08.10.2019 17:15

Trabzonspor'un 23 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır bir maçta daha takımını sırtladı. Çaykur Rizespor maçında Trabzonspor 1-0 gerideyken 3 net gol pozisyonunu engelleyen Uğurcan Çakır'ın bu performansı Avrupa takımlarının da yakın takibinde.

YÜZDE 76 KURTARIŞ YÜZDESİ BULUNUYOR

Uğurcan Çakır'ı uzun zamandır izleyen Liverpool dışında bazı Premier Lig takımları ile birlikte Alman ve İtalyan ekiplerinin de izlediği öğrenilirken genç kaleci yüzde 76'lık kurtarış yüzdesi ile dikkat çekiyor.

13 MAÇTA 18 GOL YEDİ

Liverpool'da kalede Alisson görev alırken Brezilyalı'nın sakatlığı sonrasında büyük sıkıntıya girilmişti. Uğurcan 13 resmi maçta 18 gol yemesine rağmen Avrupa liglerinde en iyi kalecilerden biri olarak ismini ön plana çıkarttı.

(Sabah)