Ufuk Sarıca: Elemelerde oynama hakkı kazandığımız için mutluyuz

09.09.2019 17:35

Yeni Zelanda'ya mağlubiyetine rağmen olimpiyatlara elemelerine katılma hakkı elde edilmesine vurgu yapan Ufuk Sarıca, "Elemelere oynamak hakkı kazandığımız için mutluyum. Kapasitemiz belli, dürüstçe konuşmak gerekirse üç eksikle oynadık. Dar bir kadroyla oynadık. Bize ters gelen çok hızlı bir takımla oynadık. Savunmada iyi işler yapamadık. Son anda biz de kazanabilirdik. Yorgunluk üst düzey olunca istediklerinizi yapamıyorsunuz" dedi.

"TAKIMIN ÖNÜ ÇOK AÇIK"

Ufuk Sarıca ayrıca "Psikolojik olarak gerilmiştik, geride kalmıştık, bu önemliydi. Biz bazı şeyleri unutuyoruz, bu takımı biz yeni kurduk. 7-8 oyuncu ilk kez Dünya Kupası'nda oynuyor. Bu turnuva bizim için hedef değildi. Yapamadıklarımız oldu ama bu takımın önü çok açık" diye konuştu.