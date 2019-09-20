UEFA ülke sıralamasında geriledik! Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

Galatasaray'ın Club Brugge ile berabere kalması hariç, Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Başakşehir, Trabzonspor ve Beşiktaş haftayı mağlubiyetle kapattı. Bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke sıralamasında 1 sıra geriledi ve 11. sıraya düştü. Eğer 11. sıranın altına inersek Süper Lig şampiyonu bile Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynayacak.

20.09.2019 10:10
UEFA ülke sıralamasında geriledik! Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

Bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir temsil ediyor. Hem Şampiyonlar Ligi hem de UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlanırken, temsilcilerimizden sadece Galatasaray, Club Brugge ile deplasmanda berabere kalarak puan alırken, Avrupa Ligi'nde Trabzonspor, Getafe'ye yenildi. Başakşehir deplasmanda Roma'ya 4-0, Beşiktaş ise Bratislava 4-2 yenildi.

Alınan bu kötü sonuçlar sonrasında UEFA kulüpler ve ülkeler sıralaması da değişti. Türkiye, 30.600 puanla UEFA ülke sıralamasında Hollanda ve Ukrayna'nın gerisine düştü. Eğer ilk 11'deki yerimizi kaybedersek, lig şampiyonumuz bile ön eleme oynayacak.

İşte ülke sıralamasının önemi ve detayları;

7-10. sıra takımları (10.sıra dahil) şampiyon ekibini doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına ikinci sırada bitiren ekibini ise ön eleme turlarına gönderiyor. Kupa şampiyonu doğrudan Avrupa Ligi gruplarına diğer iki takımı ise ön eleme turlarına kalıyor.

11. sırada bulunan ülkenin şampiyonu statü durumuna göre (örneğin geçen sezon Avrupa Ligi'ni Chelsea ve Şampiyonlar Ligi Liverpool kazanması ile kontenjan açılması gibi) şampiyonu doğrudan gruplara katılabiliyor. Eğer iki şampiyondan biri veya ikisi kendi ülkesinde doğrudan grup aşamasına katılma hakkı elde ederse 11. ülkenin lig şampiyonu veya 5. sıradaki ülkenin lig üçüncüsü de direkt gruplara katılır.

AVUSTURYA HEMEN ARKAMIZDA TAKİPTE

11. sıradaki ülkenin şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılımı riskli olurken, 12. sırada yer alan ülkenin şampiyon takımı Devler Ligi gruplarına direkt katılamayacak ve ön eleme oynayacak.

Hemen arkamızda yer alan Avusturya'nin temsilcileri ise bu hafta çok iyi bir performans sergiledi.

Avusturya temsilcilerinin Avrupa'da aldıkları sonuçlar:

Salzburg 6-2 Genk (Şampiyonlar Ligi)

LASK 1-0 Rosenborg (UEFA Avrupa Ligi)

Mönchengladbac 0-4 Wolfsberger AC (UEFA Avrupa Ligi)

İŞTE UEFA ÜLKE SIRALAMASININ SON HALİ

Hollanda temsilcilerinin Avrupa'da aldıkları sonuçlar:

Ajax 3 - 0 Lille (Şampiyonlar Ligi)

PSV 3 - 2 Sporting Lisbon (UEFA Avrupa Ligi)

Partizan 2 - 2 AZ Alkmaar (UEFA Avrupa Ligi)

Rangers 1 - 0 Feyenoord (UEFA Avrupa Ligi)

Ukrayna temsilcilerinin Avrupa'da aldıkları sonuçlar:

Shakhtar Donetsk 0 - 3 Manchester City (Şampiyonlar Ligi)

Dinamo Kiev 1 - 0 Malmö (UEFA Avrupa Ligi)

Wolfsburg 3 - 1 FC Oleksandriya (UEFA Avrupa Ligi)

Temsilcilerimizin Avrupa'da aldıkları sonuçlar:

Club Brugge 0 - 0 Galatasaray (Şampiyonlar Ligi)

Getafe 1 - 0 Trabzonspor (UEFA Avrupa Ligi)

Roma 4 - 0 Başakşehir (UEFA Avrupa Ligi)

Bratislava 4 - 2 Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (11)

  • KAYSERİ:
    Hakemler hatalı kararlar verdi .Avrupa maçlarında Türk hakem istiyoruz.2 kırmızı kart 1 penaltı ozaman bakîn nasıl yenerler.Anadolu takımlarını figüran yaptınız kimse maçlara gitmez oldu.Avrupalılarda sizi figüran yapar ışte.ilahi adalet orası Türkiye değil yorumcular şimdi neler anlatır acaba
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • GERCEKCİ:
    BASAK-8TAS-TRABZON Türkiyeyi seviyorsaniz seneye katilmayin avrupa liglerine birakinda ALANYA YENI MALATYA GAZIANTEP gibi emek veren takimlar katilsin sizler gibi rezil etmez vatani.
    Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
  • GERÇEKÇİ:
    GS liler maçtan önce tüm takımlara başarılar dileyip maçlar bitip hepsi yenilince bir tek biz puan aldık gibi şaşırtmayan yorumlar yaptılar sosyal medyada. Görende son 27 maçta sadece 2 galibiyet alan ve bruggeün elinden kaleci ve brugge oyuncuların beceriksizliği ile kurtulup zor bela beraberlik almadı zanneder.
    Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
  • ZİYAA:
    Avusturya bizi geçer. Yine bize hüsran yine bize hasret var. Yine bize esmer günler kaldı eyvaaah. . .
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
  • CİMBOM:
    GALATASARAY DÜŞMANLIĞI YAPACAĞINIZA ÜLKE MENFATİNİ DÜŞÜNÜN HAİNLER NEDEMEK İSTEDİĞİMİZİ ÇOK İYİ ANLADINIZ ÜLKENİN ŞAMPİYONLAR LİGİNDEKİ TEK TEMSİLCİSİNE SAYGI DUYUP DESTEKLİYECEİNİZE KÖSTEK OLMAYA ÇALIŞMAYIN UNUTMAYIN AVRUPADA GALATASARAY DEMİYORLAR TÜRK TAKIMI DİYORLAR
    Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
  • FANATİK:
    İlkin o lige hak ederek gitmediniz ikincisi bu nasıl Türk takımı sahaya çıkanların içinde bir tane bile Türk yok
    Yayından Kaldır
  • HAYRETTİN:
    böyle giderse avrupada nal toplamaya devam edicez. artık gs-fb birbirlerini yesin dursun. avrupa füze gibi giderken biz emeklemeye devam edelim.
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.