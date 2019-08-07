UEFA Süper Kupa bayrağı FSM köprüsüne asıldı!
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea, 14 Ağustos Çarşamba günü Vodafone Park'ta UEFA Süper Kupa finalinde karşılaşacak. Maç öncesi İstanbul'da hazırlıklar sürerken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne UEFA Süper Kupa bayrağı asıldı.
14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de, İngiltere Premier Lig ekipleri Liverpool ve Chelsea, Vodafone Park'ta oynanacak olan UEFA Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.
Bu kapsamda İstanbul'da hazırlıklar sürüyor. Karşılaşma öncesi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne Liverpool ve Chelsea takımlarının logolarının yer aldığı UEFA Süper Kupa bayrağı asıldı.