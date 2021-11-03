UEFA Şampiyonlar Ligi: Sporting: 3 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında Beşiktaş, Portekiz deplasmanında Sporting ile karşılaşıyor.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında Beşiktaş, Portekiz deplasmanında Sporting ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada sol kanattan Sarabia'nın ortasında arka direkte Paulinho vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.
9. dakikada sol çaprazdan Sarabia'nın ortasında arka direkte Pedro Goncalves'in vuruşunda Ersin gole izin vermedi.
13. dakikada Necip'in sağ kanattan ortasında Josef'in indirdiği topa Larin'in vuruşunda kaleci Adan topu kurtardı.
29. dakikada Rıdvan'ın ceza sahası içinde Gonçalves'i düşürmesinin ardından hakem Karasev penaltı noktasını gösterdi.
31. dakikada beyaz noktanın başına geçen Gonçalves topu ağlara gönderdi. 1-0
38. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gonçalves'in şutunda top filelere gitti. 2-0
41. dakikada Paulinho ceza sahası dışından sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0
Stat: Jose Alvalade
Hakemler: Sergei Karasev xx, Igor Demeshko xx, Maksim Gavrilin xx
Sporting: Adan xxx, Feddal xx, Coates xx, Inacio xx, Reis xx, Palhinha xx, Matheus xx, Porro x (Ricardo Esgaio dk. 16 x), Gonçalves xxx, Sarabia xxx, Paulinho xxx
Yedekler: Andre Paulo, Joao Virginia, Luis Neto, Ruben Vinagre, Bruno Tabata, Daniel Bragança, Jovane Cabral, Nuno Santos, Ribeiro
Teknik Direktör: Ruben Amorim
Beşiktaş: Ersin x, Necip x, Welinton x, Montero x, Rıdvan x, Mehmet Topal x, Ghezzal x, Josef x, Atiba x, Kenan Karaman x, Larin x
Yedekler: Mert Günok, N'Sakala, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Salih Uçan Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdogan, Alex Teixeira
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Gonçalves (dk. 31 pen. ve 38), Paulinho (dk. 41) (Sporting)
(İHA)