UEFA, Llorente'nin Pozisyonunda Cüneyt Çakır'ın Doğru Karar Verdiğini Açıkladı

UEFA, Cüneyt Çakır'ın Manchester City ile Tottenham arasındaki kritik UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçının ardından Fernando Llorente'nin golüyle ilgili açıklama yaptı. Telegraph'ta yer alan habere göre; UEFA yetkilileri, "Cüneyt Çakır'ın goldeki kararı doğru. Pozisyonu tüm açılardan izledi. Top, Llorrente'nin eli ve kalçasına çarparak gol oluyor. Ancak, el kalçasıyla birleşik. UEFA'nın kurallarına göre, bu gol kararı doğru." dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON KURAL DEĞİŞECEK

Cüneyt Çakır'ın bu golü iptal etmesi halinde de yanlış bir karar vermiş olmayacağı belirtilerek, "Elin vücut ile yakınlığı bu kararda etkili. Ek olarak, UEFA hakemlerine, bu tür anlarda etik açıdan da yaklaşabilirsiniz denildi." ifadelerini kullandı. Haberin detayında, IFAB'ın elle oynama ile ilgili aldığı yeni kararlar doğrultusunda Llorente'nin pozisyonuna gelecek sezondan itibaren elle oynama kararı verileceği ifade edildi.

(Sporx)