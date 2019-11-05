UEFA, İrfan Can'ın ardından 5 futbolcuyu daha disiplin kuruluna sevk etti

05.11.2019 11:56

Dünyanın farklı yerlerinde yaşanan ırkçı saldırılara bir yaptırım uygulamayan UEFA, asker selamı için işi sıkı tutuyor. A Milli Takım futbolcularımızın Arnavutluk ve Fransa maçında yaptığı asker selamına soruşturma açan UEFA, Başakşehir'e de aynı soruşturmayı açmıştı.

UEFA RAHATSIZ OLDU

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsberger'e attığı golün ardından İrfan Can Kahveci, Azubuike, Edin Visca, Robinho, Mehmet Topal ve Caiçara asker selamında bulunmuştu. 6 farklı ülkeden 6 oyuncunun bu selamı, UEFA'yı yine rahatsız etti.

UEFA, Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin Avrupa Ligi'nde oynanan Wolfsberger maçında attığı golden sonra yaptığı 'asker selamı' nedeniyle soruşturma başlaşmıştı.