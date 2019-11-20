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UEFA, EURO 2020 grup kurasının torbalarını açıkladı

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup kura çekimi öncesi takımların yer alacağı torbaları resmen açıkladı. H Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan A Milli Takımımız, 3. torbada yer alacak.

20.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:44
UEFA, EURO 2020 grup kurasının torbalarını açıkladı

EURO 2020 gruplarının kurasında 24 ülke 4 torbada yer alacak. Elemeler vasıtasıyla EURO 2020'ye direkt katılma hakkı kazanan 20 takımın yanı sıra turnuvada mücadele edecek son 4 ekip, Mart 2020'deki UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonunda belli olacak.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 30 Kasım'da gerçekleştirilecek ve A Milli Takımı'nın üçüncü torbadan gireceği EURO 2020'nin kura çekiminde torbalar şu şekilde oluştu:

1. torba: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna

2. torba: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya

3. torba: Portekiz, Türkiye, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya

4. torba: Galler, Finlandiya, UEFA Uluslar A, B, C ve D liglerinin play-off galipleri

Kaynak: AA

Haber Videosu: UEFA, EURO 2020 grup kurasının torbalarını açıkladı
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HABER YORUMLARI (6)

  • ASLANSARAY:
    Fransa neden 2. inci torbada onada hayret ettim dünya sampiyonu hemde gurubu 1. inci bitirmis takim nasil olurda 2. inci torbada?
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  • ASLANSARAY:
    Nasil olur anlamis degilim en iyi 2. inci bitiren takimiz ozaman neden 3. üncü torbadayiz anlamis degilim anlayan biri varsa özetlesin.
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  • AKADEMİSYEN:
    Bazı gruplarda daha az takım olduğu için grubumuzda sonuncu olan takımla yapılan maçlar sayılmıyor. O sebeple 3. torbadayız
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