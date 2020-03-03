Haberler » Spor » UEFA, EURO 2020'deki şehirleri koronavirüs nedeniyle değiştirebilir - Spor

UEFA, EURO 2020'deki şehirleri koronavirüs nedeniyle değiştirebilir

Koronavirüs gündemi ile toplanacak UEFA üye ülkeleri, UEFA Uluslar Ligi'nde 2020-2021 dönemi ve EURO 2020'deki şehirlerin değişmesine onay verebilir.

03.03.2020 08:55 | Son Güncelleme: 03.03.2020 08:59
UEFA, EURO 2020'deki şehirleri koronavirüs nedeniyle değiştirebilir

UEFA olağan toplantısı bugün 'nın Amsterdam kentinde yapılacak, ana gündem maddesi ise koronavirüs.

ŞEHİRLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ GÜNDEMDE

12 Haziran'da Türkiye'nin İtalya ile 'da oynayacağı açılış maçıyla başlaması planlanan EURO 2020 ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yol haritasını çizmek için yapılacak kritik toplantıda şehirlerin değiştirilmesi de gündemde.

UEFA'nın vereceği karar ayrıca diğer organizasyonlara da etki edecek. Tokyo Olimpiyatları'nın da ertelenmesi ihtimali bir kez daha gündeme gelebilir.


Haber Videosu

: UEFA, EURO 2020'deki şehirleri koronavirüs nedeniyle değiştirebilir
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler