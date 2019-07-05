UEFA'dan Trabzonspor'a müjdeli haber!
UEFA, Trabzonspor'un gelecek sezon Avrupa kupalarında oynamasına onay verdi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "UEFA'nın belirlediği şartları yerine getirdik." dedi.
Trabzonspor, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak. A Spor'a konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "UEFA, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmamıza izin veriyor ama bunun bir şartları var. 15 Ekim'e kadar bu şartları yerine getirmek için iznimiz var ama biz bugün itibariyle zaten bu şartları yerine getirmiş durumdayız" dedi.
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