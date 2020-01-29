: UEFA'dan Sergen Yalçın paylaşımı

29.01.2020 19:04 | Son Güncelleme: 29.01.2020 20:12

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile anlaşmasının ardından UEFA'nın Almanca hesabından, 2003 yılında Sergen Yalçın'ın Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye deplasmanda attığı iki golün görüntüleri paylaşıldı. Bu paylaşım binlerce beğeni ve yorum aldı.

BEŞİKTAŞ O MAÇI 2-0 YENMİŞTİ

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmada Chelsea'yi Sergen Yalçın'ın 24 ve 29. dakikalarda attığı gollerle 2-0 mağlup etmişti.

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