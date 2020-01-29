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UEFA'dan Sergen Yalçın paylaşımı

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmesinin ardından UEFA, Sergen'in Chelsea'ye attığı golleri paylaştı.

29.01.2020 19:04 | Son Güncelleme: 29.01.2020 20:12
UEFA'dan Sergen Yalçın paylaşımı

Beşiktaş'ın ile anlaşmasının ardından UEFA'nın Almanca hesabından, 2003 yılında Sergen Yalçın'ın Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 'ye deplasmanda attığı iki golün görüntüleri paylaşıldı. Bu paylaşım binlerce beğeni ve yorum aldı.

BEŞİKTAŞ O MAÇI 2-0 YENMİŞTİ

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmada Chelsea'yi Sergen Yalçın'ın 24 ve 29. dakikalarda attığı gollerle 2-0 mağlup etmişti.

Kaynak: Hürriyet


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: UEFA'dan Sergen Yalçın paylaşımı
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