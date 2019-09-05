Cüneyt Çakır, Sırbistan-Portekiz mücadelesini yönetecek!

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Sırbistan ile Portekiz milli takımları arasında oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası B grubu maçını yönetecek.

05.09.2019 11:22
Cüneyt Çakır, Sırbistan-Portekiz mücadelesini yönetecek!

Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'ndaki Sırbistan-Portekiz mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek.

Sırbistan'ın Belgrad kentindeki Rajko Mitic Stadyumu'nda 7 Eylül Cumartesi saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

Cüneyt Çakır, Sırbistan-Portekiz mücadelesini yönetecek!
Kaynak: DHA
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