UEFA'nın tüm turnuvalarında 5 oyuncu değişikliği hakkı geçerli olacak
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UEFA'nın tüm turnuvalarında 5 oyuncu değişikliği hakkı geçerli olacak

24.09.2020 17:09 | Son Güncelleme: 24.09.2020 17:27

UEFA, 5 oyuncu değişikliği hakkının UEFA Uluslar Ligi, Avrupa Şampiyonası elemeleri, Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemeleri, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon sonuna kadar devam etmesini kararlaştırdı.

UEFA Başkanı Alexander Ceferin, UEFA Yönetim Kurulu toplantısı ardından alınan kararları basın mensuplarına açıkladı.

Buna göre, takımlar, UEFA Uluslar Ligi, Avrupa Şampiyonası elemeleri, Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemeleri, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon sonuna kadar 5 oyuncu değiştirebilecek.

ULUSLAR LİGİ FİNALİ 10 EKİM 2021'DE OYNANACAK

Takımlar ayrıca maçlara 23 oyuncu kaydedebilecek.

Alınan bir diğer karar göre ise UEFA Uluslar Ligi finali ve üçüncülük karşılaşması 10 Ekim 2021'de oynanacak. Turnuvada yarı finaller ise 6-7 Ekim'de gerçekleştirilecek.

UEFA'nın tüm turnuvalarında 5 oyuncu değişikliği hakkı geçerli olacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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