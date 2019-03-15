UEFA Avrupa Liginde Eşleşmeler Belli Oldu

UEFA Avrupa Liginde çeyrek final kura çekimi yapıldı ve eşleşmeler belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan ve saat 15.00'te yapılan kura çekimi sonrası dev eşleşmeler belli oldu.

İşte eşleşmeler;

Arsenal - Napoli

Villarreal - Valencia

Benfica - E. Frankfurt

Slavia Prag - Chelsea

Yarı final eşleşmeleri ise şöyle:

Napoli (İtalya)-Arsenal (İngiltere)/ Villarreal (İspanya)-Valencia(İspanya)

Benfica (Portekiz)-E. Frankfurt (Almanya)/ Slavia Prag (Çek Cumhuriyet)/ Chelsea (İngiltere)

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