UEFA Avrupa Liginde Eşleşmeler Belli Oldu
UEFA Avrupa Liginde çeyrek final kura çekimi yapıldı ve eşleşmeler belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan ve saat 15.00'te yapılan kura çekimi sonrası dev eşleşmeler belli oldu.
İşte eşleşmeler;
Arsenal - Napoli
Villarreal - Valencia
Benfica - E. Frankfurt
Slavia Prag - Chelsea
Yarı final eşleşmeleri ise şöyle:
Napoli (İtalya)-Arsenal (İngiltere)/ Villarreal (İspanya)-Valencia(İspanya)
Benfica (Portekiz)-E. Frankfurt (Almanya)/ Slavia Prag (Çek Cumhuriyet)/ Chelsea (İngiltere)
YORUMLAR (11)
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beşiktaş zamanında bu kadar kotu takımlar yoktuCevap Yaz Yayından Kaldır
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napoli ve chelsea final oynar kupayı napoli alır.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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finalin adı napoli chelsea olur napoli turu geçer villereal turu geçer frankfurt turu geçer chelsea turu geçer.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kupa benfıca nınCevap Yaz Yayından Kaldır
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frannkfurt kupayı alırCevap Yaz 1 Yayından Kaldır