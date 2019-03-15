UEFA Avrupa Liginde Eşleşmeler Belli Oldu

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan ve saat 15.00'te yapılan kura çekimi sonrası dev eşleşmeler belli oldu.

İşte eşleşmeler;

Arsenal - Napoli

Villarreal - Valencia

Benfica - E. Frankfurt

Slavia Prag - Chelsea

Yarı final eşleşmeleri ise şöyle:

Napoli (İtalya)-Arsenal (İngiltere)/ Villarreal (İspanya)-Valencia(İspanya)

Benfica (Portekiz)-E. Frankfurt (Almanya)/ Slavia Prag (Çek Cumhuriyet)/ Chelsea (İngiltere)