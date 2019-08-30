UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

30.08.2019 13:49

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, Monaco'da TSİ 14.00'te başlayan kura çekiminde belli oldu.

İŞTE TEMSİLCİLERİMİZ YER ALDIĞI GRUPLAR VE RAKİPLERİ

Temsilcilerimiz Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in de grupları ve rakipleri belirlendi. Çekilen kura sonrasında 1. torbada yer alan Beşiktaş, Braga, Wolverhampton, Bratislava ile K Grubu'nda yer aldı. Trabzonspor ise C Grubu'nda Basel, Krasnodar ve Getafe ile karşılaşacak. Medipol Başakşehir ise J Grubu'nda Roma, Mönchengladbach ve Wolfsberg ile mücadele edecek.

A Grubu: Sevilla, APOEL, Qarabağ, Dudelange

B Grubu: Dinamo Kiev, Kopenhag, Malmö, Lugano

C Grubu: Basel, Krasnodar, Getafe, TRABZONSPOR

D Grubu: Sporting Lizbon, PSV Eindhoven, Rosenborg, LASK

E Grubu: Lazio, Celtic, Rennes, CLUJ

F Grubu: Arsenal, Frankfurt, Standart Liege, Vitoria SC

G Grubu: Porto, Young Boys, Feyenoord, Rangers

H Grubu: CSKA Moskova, Ludogorets, Espanyol, Ferencvaros

I Grubu: Wolfsburg, Gent, Saint Etienne, Olexandriya

J Grubu: Roma, Mönchengladbach, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, Wolfsberg

K Grubu: BEŞİKTAŞ, Braga, Wolverhampton, Bratislava

L Grubu: Manchester United, Astana, Partizan, AZ Alkmaar

İLK MAÇLAR 19 EYLÜL'DE

Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.