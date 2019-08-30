UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oldu. Beşiktaş, Braga, Wolverhampton, Bratislava'nın olduğu K Grubu'nda yer aldı. Trabzonspor, Basel, Krasnodar, Getafe'nin olduğu C Grubu'nda ve Başakşehir de, Roma, Mönchengladbach, Wolfsberg'in olduğu J Grubu'nda mücadele edecek.

30.08.2019 13:49
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, Monaco'da TSİ 14.00'te başlayan kura çekiminde belli oldu.

İŞTE TEMSİLCİLERİMİZ YER ALDIĞI GRUPLAR VE RAKİPLERİ

Temsilcilerimiz Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in de grupları ve rakipleri belirlendi. Çekilen kura sonrasında 1. torbada yer alan Beşiktaş, Braga, Wolverhampton, Bratislava ile K Grubu'nda yer aldı. Trabzonspor ise C Grubu'nda Basel, Krasnodar ve Getafe ile karşılaşacak. Medipol Başakşehir ise J Grubu'nda Roma, Mönchengladbach ve Wolfsberg ile mücadele edecek.

A Grubu: Sevilla, APOEL, Qarabağ, Dudelange

B Grubu: Dinamo Kiev, Kopenhag, Malmö, Lugano

C Grubu: Basel, Krasnodar, Getafe, TRABZONSPOR

D Grubu: Sporting Lizbon, PSV Eindhoven, Rosenborg, LASK

E Grubu: Lazio, Celtic, Rennes, CLUJ

F Grubu: Arsenal, Frankfurt, Standart Liege, Vitoria SC

G Grubu: Porto, Young Boys, Feyenoord, Rangers

H Grubu: CSKA Moskova, Ludogorets, Espanyol, Ferencvaros

I Grubu: Wolfsburg, Gent, Saint Etienne, Olexandriya

J Grubu: Roma, Mönchengladbach, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, Wolfsberg

K Grubu: BEŞİKTAŞ, Braga, Wolverhampton, Bratislava

L Grubu: Manchester United, Astana, Partizan, AZ Alkmaar

İLK MAÇLAR 19 EYLÜL'DE

Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu
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YORUMLAR (27)

  • ERKAN:
    Herkez atıyor tutuyor.Ben şimdiden söyleyim hiç biri ilk ikiye giremiyecek.Ben isterim hepsi turu geçsin yanlış anlamayın.
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  • EFEDAYI:
    Başakşehir ve Beşiktaş''ın işi çok zor. Trabzon''un işi az zor. Bir sonraki turda sadece Galatasaray''ı görürüz gibi geliyor. . .
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  • ASLAN:
    Sonuncu kievden 6 yiyen de beşiktaştı. 15 şampiyonluktan çıkın bence önce
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  • NİRVANA:
    Beşiktaş şampiyonlar liginde 14 puan almış bir takım . Orada 6 puan alınca sevinen sözde büyük Türk kulüpleri ile muhattap olmayın çocuklar .
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  • KSK Lİ MESUT:
    TÜRK TAKIMLARIMIZ OLAN BEŞİKTAŞ , TRABZONSPOR VE BAŞAKŞEHİR İMİZE ÜLKEMİZİ TEMSİL ETME YOLUNDA BAŞARILAR DİLİYORUZ. . . DİĞER FRANSIZ İNGİLİZ KIRMASI SÖMÜRGECİ TAKIMADA REZİLLİKLERİNE DEVAM ETMELERİNİ DİLİYORUZ. . .
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  • ALPBJK:
    Böyle 4 yıldız almaktansa hiç almayalım daha iyi... Çevirdiğiniz hakem oyunlarını Avrupalılar bile gördü.
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  • ASLAN:
    Biz 5.yıldızı alırız siz 3. yıldızda kalırsınız herhalde.
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