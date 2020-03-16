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Koronavirüs, Avrupa, Spor

UEFA'dan açıklama geldi: Ligler iptal edilirse şampiyonu ülke federasyonu belirler

UEFA, koronavirüs nedeniyle liglerin iptal edilmesi halinde şampiyonluğun nasıl belirleneceğini açıkladı. Portekiz basınına konuşan UEFA yetkilisi, "UEFA'nın şampiyonu belirleme hakkı yok. Buna sadece ülke federasyonları karar verir" açıklamasında bulundu.

16.03.2020 18:43 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:35

Koronavirüs nedeniyle birçok lige ara verildi. Avrupa'da liglerin bu sezon iptali de gündeme geliyor. UEFA da konu hakkında sessizliğini bozdu ve liglerin iptali hakkında ilk kez konuştu. Portekiz'in A Bola gazetesine konuşan UEFA yetkilileri, liglerin iptal edilmesi hakkında şampiyonu kendilerinin belirleyemeyeceğini söyledi.

"UEFA'NIN HAKKI YOK"

Açıklamaya göre, "UEFA'nın şampiyonu belirleme hakkı yok. Buna sadece ülke federasyonları karar verir. Bizim bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok" denildi.

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UEFA'dan açıklama geldi: Ligler iptal edilirse şampiyonu ülke federasyonu belirler
Kaynak: Hürriyet

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UEFA'dan açıklama geldi: Ligler iptal edilirse şampiyonu ülke federasyonu belirler

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