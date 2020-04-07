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Recep Tayyip Erdoğan, PTT, Ekonomi, Güncel

Ücretsiz maske dağıtımı bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maske satışının yasaklandığını ve vatandaşa ücretsiz dağıtılacağını açıkladı. Maske dağıtımına bugün başlanıyor. İlk maskeler PTT Kargo aracılığıyla ücretsiz olarak evlere teslim edilecek.

07.04.2020 09:25 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:54
Ücretsiz maske dağıtımı bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla PttAVM.com üzerinden ücretsiz maske dağıtımına başlanıyor. İlk ücretsiz maskeler bugün PTT Kargo aracılığıyla dağıtılacak.

BİR SAATTE 5 MİLYON TIKLANDI

Vatandaşın yoğun talep gösterdiği siteye bir saatte yaklaşık 5 milyon tıklanma oldu. Bunun için sistem altyapısının e-Devlet Kapısı'na taşınması kararlaştırılırken, gerekli yazılımın bugün tamamlanarak sistemin aynı adres üzerinden yeniden devreye alınacağı öğrenildi.

BİR KİŞİYE HAFTALIK 5 MASKE

Maskeler ister bireysel istenirse de aile üyelerinin bilgileri birlikte girilerek sipariş edilebilecek. Her bir vatandaşa haftada 5 maskeden oluşan bir paket sipariş etme hakkı tanınacak. PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacak maskelerle ilgili yaş şartı da getirildi.

Ücretsiz maske dağıtımı bugün başlıyor

Haberin Videosu:

PTT Ücretsiz maske dağıtımına bugün başlıyor

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