Ücretli Öğretmenler Kendilerine Verilen Sözlerin Tutulmasını Bekliyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz aylarda ücretli öğretmenlerin maaşlarında iyileştirme yapılacağını söyleyerek binlerce kişiye umut olmuştu. Bakan Selçuk, yapılacak iyileştirmenin yılbaşından sonra hayata geçirileceğini belirtmişti.Aynı konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ikinci yüz günlük eylem planında da yer almıştı. Planda, MEB'de ek ders karşılığı görev yapan ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerinin yüzde yüz artırılacağı belirtilmişti. Ancak yılbaşını 19 gün geçmiş olmasına rağmen henüz konu hakkında ne bir somut adım atıldı ne de bir açıklama yapıldı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YILBAŞINDAN SONRA DEMİŞTİ

Bakan Selçuk, Ekim ayında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Eğitim'de 2023 vizyon belgesini açıklamış ve burada öğretmenler için müjde niteliğinde sayılabilecek açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Selçuk burada yaptığı açıklamada, "Sözleşmeli öğretmenlik süresi kısalacak. Ücretli öğretmenlerin maaşları da artırılacak" ifadelerini kullanmıştı. Bakan Selçuk daha sonra AA Editör Masası'na konuk olmuş ve yapılacak iyileştirme hakkında tarih vererek binlerce kişinin heyecanına heyecan katmıştı. Milli Eğitim Bakanı burada yaptığı açıklamada ücretli öğretmenlerin maaşlarının iyileştirilmesiyle ilgili çalışmanın yılbaşından sonra hayata geçmesini beklediklerini söylemişti.

İKİNCİ YÜZ GÜNLÜK EYLEM PLANINDA YER ALMIŞTI

Ücretli öğretmenlerin durumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ikinci yüz günlük eylem planında da yer almıştı. Plana göre MEB'de ek ders karşılığı görev yapan ücretli öğretmenlerin ek ders ücretleri yüzde yüz artırılacak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER VERİLEN SÖZLERİN TUTULMASINI BEKLİYOR

Bakan Selçuk'un açıklamaları ve açıklanan ikinci yüz günlük eylem planı öğretmenleri heyecanlandırmış ve bir umut olmuştu. Açıklamaların ardından binlerce ücretli öğretmen yılbaşının gelmesini iple çekmiş ve maaş düzenlemelerini dört gözle bekler olmuştu. Öğretmenlerin çoğu Ocak ayı maaşında bu iyileştirmeyi beklerken yılbaşını 19 gün geçmiş olmasına rağmen konu hakkında henüz somut bir adım atılmadı. Yaşanan gelişmeler üzerine yeniden karamsar bir havaya giren ücretli öğretmenler kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyor.