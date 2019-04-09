UBER Türkiye'de Çalışmaya Devam Edecek

Uber, Türkiye'deki operasyonuyla ilgili olarak bir açıklamada bulundu. Buna göre şirket, gelecek dönemdeXLaraçların sayılarını önemli ölçüde azaltacağını bildirdi.

"UBER XL KÜÇÜLEREK DEVAM EDECEKTİR"

Yapılan açıklamada, "Şu anki mevcut durum, Uber XL ürünü ile sağlıklı bir hizmet verilmesini mümkün kılmadığından, önümüzdeki dönemde Uber XL küçülerek devam edecektir. Uber Türkiye'ye olan bağlılığını korumaktadır, sektör ile yaptığımız çalışmalarımıza ve taksi ürünümüzü aynı şekilde sunmaya devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.

"BERABER ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"

Açıklamanın devamında, "Türkiye'deki şehirlerin Uber gibi yenilikçi teknolojilerin sunduğu yararlardan faydalanabilmesini sağlayan yeni çözümler bulmak için tüm yerel paydaşlarla beraber çalışmak istiyoruz" denildi.

E-FATURA SİSTEMİNE GEÇİLDİ

Çok tartışılan vergi konusuna da değinen Uber, Türk vergi kanunlarına uygun olarak hizmet verdiğini vurgulayarak, e-fatura sistemine geçildiğini ve bununla birlikte KDV'nin de doğrudan Türk vergi kurumlarına ödendiğinin bilgisini paylaştı.