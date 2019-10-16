Twitter'ın CEO'su FETÖ'cü Enes Kanter'in mesajını retweetledi

Twitter'ın CEO'su FETÖ'cü Enes Kanter'in mesajını retweetledi

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, Teröristbaşı Fetullah Gülen'den "babam" diye bahseden FETÖ'cü Enes Kanter'in duygu sömürüsü yaptığı mesajını retweetleyerek desteğini belli etti.

16.10.2019 17:46
Twitter'ın CEO'su FETÖ'cü Enes Kanter'in mesajını retweetledi

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Twitter'dan skandal bir paylaşımda bulundu. Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey de FETÖ'cü Kanter'in paylaşımını reweetleyerek FETÖ'cülere desteğini ortaya koydu.

DUYGU SÖMÜRÜSÜ YAPTI

Terörist Enes Kanter Twitter hesabından yaptığı duygu sömürüsü mesajında, "5 yıldır ailemi görmedim ve konuşmadım. Babam hapiste. Kardeşlerim iş bulamıyor. Pasaportum iptal edildi. Ailem ülkeden ayrılamıyor. Her gün ölüm tehdidi alıyorum. Saldırı tacize uğruyorum. Endonezya'da kaçırılmaktan korkuyorum. ÖZGÜRLÜK ÖZGÜR DEĞİL" ifadelerini kullandı. Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'de Kanter'in bu mesajını retweetleyerek FETÖ'cülere destek verdi.

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YORUMLAR (10)

  • GEMLİK:
    Türlükten çıkarmak mı, hiçbir Türk bu dediğin şeyden çıkmaz, çıkamaz. Türk isen Türksündür. Bu it Türk olamaz.
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  • ASLANSARAY:
    Vatanini milletini seven twitter hesabini silsin ben zaten hic kullanmadim Allah sahidim olsun.
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  • ASLAN YÜREK:
    Şu an bütün dünya bize karşı, bu da şunu gösteriyor Ne kadar güçlü olduğumuzu. Çünkü biz çok güçlüyüz
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  • AHMET:
    Twitteri kullanan arkadaslar silin uygulamayi tepki koyun acin gözlerinizi, ben siliyorum sizde silin. Ama yok olur mu biz türk insanlari sadece sicak catismada aslan kesiliriz bana dokunmayan yilan bin yil yasasin kafasindan cikin, adamlar bizi bu sekilde yenmeye calisiyor, cünkü silahla catisarak ASLA yenemezler, NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE !!!!!!!!
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  • ASLANSARAY:
    Aynen onlari kendi silahlarinla vurabiliriz yeterki isteyelim.
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  • ASLAN YÜREK:
    Aynen katılıyorum dünyada bizi silahlı yenecek hiçbir güç yok. Ancak ayak oyunlarıyla, internetle sinsi planlarla edilebilirler. hemen bu önerimi dikkate alıp siliyorum Teşekkürler Ahmet
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  • KORHAN:
    Dış müdahale dediğimizde, topyekün organize saldırı dediğimizde ''dış minnaklar dış minnaklar'' diye alay eden ergenlerin bu haberlere bir yorumu var mı çok merak ediyorum. Yoksa kafalarını kuma gömüp şımarıklığa devam mı. Bakın aklınızı başınıza alın. Akıllı olmazsanız sizin kuşağın elinden bu memleketi alacaklar. Sonra kimseye şımarıklık yapamazsınız.
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