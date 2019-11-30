Haberler » Spor » TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Niksar Bld: 1 - Spor

TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Niksar Bld: 1

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 8. hafta müsabakasında sahasında Niksar Belediye Voleybol takımını 3-1 mağlup etti.

30.11.2019 17:51 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:57
TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Niksar Bld: 1

1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 8. hafta müsabakasında sahasında Belediye Voleybol takımını 3-1 mağlup etti.


Salon: Solhan


Hakemler: İsmail Yıldırım, Erol Türker


Solhanspor: İkbal Taha Doğu, Çağlar Aksoylu, Numan Çalışkan, Murat Yılmaz, Mustafa Cevat Ünver, Muhammet Delibaş, Rıfat Erden Çevikel, Murat Karakaya, Nur Muhammed İlbaş, Hakan Polat, Onur Kurt, Göktuğ Şeref, Burak Hazırol(L), Besnik Berkay Tanık


Niksar Bld.: Berke Öztürk, Erhan Hamarat, Aykut Güneş, Muhammet Demir (L), Taner Kabakçı, Kaan Bülbül, Murat Palavar, Tunç Ayhan, Ahmet Ağcayazı, Ramazan Kasap, Fatih Urun, Igor Merkushev, Samet Hüseyinoğlu


Setler: 25-19, 17-25, 25-13, 25-23


Süre: 23, 23, 22, 30 (98 dakika) - BİNGÖL

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.